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Происшествия 14 сентября 2024 12:56

Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с грузовиком на трассе в РТ

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Сегодня на 1161-м километре трассы М7 в Актанышском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, водитель Volkswagen на нерегулируемом перекрестке проигнорировал требование дорожного знака «Уступите дорогу» и врезался в грузовой автомобиль.

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Прокуратура Актанышского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП.

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