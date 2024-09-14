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Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с грузовиком на трассе в РТ
Сегодня на 1161-м километре трассы М7 в Актанышском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ведомства, водитель Volkswagen на нерегулируемом перекрестке проигнорировал требование дорожного знака «Уступите дорогу» и врезался в грузовой автомобиль.
В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Прокуратура Актанышского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП.
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