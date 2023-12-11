Водитель и пассажир «Лады» попали в больницу после столкновения с Mercedes в Казани

Авария произошла накануне в районе полудня на улице Мусина напротив дома №37.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 26-летний водитель «Лада Калина» превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.

В результате ДТП в отечественной легковушке пострадали 26-летний водитель и 23-летний пассажир, которые были госпитализированы в медучреждение.