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Водитель и пассажир «Лады» попали в больницу после столкновения с Mercedes в Казани
Авария произошла накануне в районе полудня на улице Мусина напротив дома №37.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 26-летний водитель «Лада Калина» превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.
В результате ДТП в отечественной легковушке пострадали 26-летний водитель и 23-летний пассажир, которые были госпитализированы в медучреждение.
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