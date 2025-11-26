news_header_top
Происшествия 26 ноября 2025 15:14

Водитель и пассажир «Лады» попали в больницу после столкновения с грузовиком на трассе РТ

Сегодня утром на 787-м километре трассы М7 в сторону Верхнего Услона 18-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 65-летний мужчина.

В результате ДТП водителя и пассажира легкового автомобиля на скорой оперативно доставили в больницу.

Водитель грузовика рассказал, что водитель «Лады» ехал по крайней левой полосе, потом вдруг начал перестраиваться вправо, где его правая часть автомобиля заехала на обочину, а после этого легковой автомобиль резко выбросило на грузовик.

