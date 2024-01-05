news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бавлинском районе РТ «Лада» столкнулась с фурой, водитель и пассажир легковушки погибли
Скопировать ссылку
В Бавлинском районе Татарстана произошла смертельная авария с грузовым автомобилем, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
Между поселками Новозареченск и Шалты «Лада» столкнулась с фурой Scania.
В результате водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Девочку-подростка увезли врачи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2