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Происшествия 5 января 2024 14:29

В Бавлинском районе РТ «Лада» столкнулась с фурой, водитель и пассажир легковушки погибли

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В Бавлинском районе Татарстана произошла смертельная авария с грузовым автомобилем, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Между поселками Новозареченск и Шалты «Лада» столкнулась с фурой Scania.

Фото: © Очевидцы

В результате водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Девочку-подростка увезли врачи.

#смертельное дпт татарстан
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