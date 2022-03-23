news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 марта 2022  08:29
Полина Шевчук

Водитель и пассажир авто чудом остались живы после лобового столкновения с «КАМАЗом» в РТ

news_top_970_100
Водитель и пассажир авто чудом остались живы после лобового столкновения с «КАМАЗом» в РТ

Серьезная авария произошла накануне около восьми часов вечера в Сабинском районе республики на автодороге Шеморданом – Пчеловод.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели ДТП, здесь лоб в лоб столкнулись легковушка Renault и грузовик «КАМАЗ». 

 

Фото: © очевидцы

Удар был такой силы, что иномарку откинуло с дороги на обочину. Судя по фото, присланных с места происшествия, французский автомобиль получил очень серьезные повреждения – у него разбита вся передняя часть кузова, разбито лобовое стекло, вырван капот и водительская дверь.

 

Фото: © очевидцы

«В легковом авто были два человека – водитель и пассажир. Обоих с травмами забрали в больницу», – уточнили свидетели аварии.

 

Фото: © очевидцы

 

#ДТП с пострадавшими #авария с пострадавшими #дтп на трассе
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное