Водитель и кондуктор казанского автобуса помогли бабушке, которая потеряла память

В Казани экипаж автобуса №46 помог бабушке, которая потеряла память. Женщина села в автобус на остановке «Жилой массив Восточный».

«На вопросы кондуктора бабушка отвечала по-разному: сначала – что ее из дома выгнали, потом – что пошла гулять. Но не смогла сказать ни как ее зовут, ни где живет, не помнила и ни одного номера телефона родственника», – рассказали в пресс-службе МУП «ПАТП 2».

Водитель сообщил диспетчеру и принял решение сойти с маршрута. На конечной остановке «ЖК Экопарк Дубрава» водитель автобуса вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие врачи поблагодарили экипаж за неравнодушие и забрали бабушку с собой.

«Это уже второй случай, когда в автобусе осенью обнаружили бабушку с потерей памяти. 8 октября на автобусном маршруте №5 была найдена бабушка, которая сидела и плакала. Мы также передали ее врачам скорой помощи», – добавили в пресс-службе.