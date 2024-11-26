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Водитель и два пассажира погибли в столкновении легковушки с грузовиком в Татарстане
ДТП произошло около восьми вечера на 64-м километре трассы Чистополь – Нижнекамск. Как сообщает Госавтоинспекция РТ, 40-летний водитель «Лады» 14-й модели вылетел на встречку и влетел под грузовик FAW.
Водитель и два пассажира – 35-ти и 37-ми лет скончались на месте аварии. На место происшествия выехал первый заместитель Нижнекамского городского прокурора Рустем Хазипов.
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