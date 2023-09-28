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Водитель Hyundai устроил массовое ДТП в Казани
Сегодня утром в Авиастроительном районе Казани произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.
Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель Hyundai Solaris, двигаясь по улице Тэцевская, задел один автомобиль справа, после чего вывернул руль и задел легковушку с левой стороны. В результате столкновения последний вылетает на встречку и задевает еще два легковых автомобиля.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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