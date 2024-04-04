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Водитель Hyundai попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани
Сегодня на пересечении улиц Волгоградская – Короленко произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, водитель Kia Rio при повороте не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате столкновения автоледи за рулем Solaris получила травмы, ее увезли медики скорой помощи.
В настоящее время проводится административное расследование.
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