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Происшествия 4 апреля 2024 16:08

Водитель Hyundai попал в больницу после столкновения с легковушкой в Казани

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Сегодня на пересечении улиц Волгоградская – Короленко произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель Kia Rio при повороте не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате столкновения автоледи за рулем Solaris получила травмы, ее увезли медики скорой помощи.

В настоящее время проводится административное расследование.

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