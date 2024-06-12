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Водитель грузовика пострадал в массовом ДТП на платной трассе в Мензелинском районе РТ
На 1126-м километре платной трассы М12 в Мензелинском районе РТ столкнулись три грузовых автомобиля. ДТП произошло накануне вечером, сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего.
Выяснилось, что недалеко от поселка Калмурзино столкнулись грузовые автомобили Sitrak, MAH и Hongyan. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли водителя Sitrak.
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