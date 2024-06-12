Водитель грузовика пострадал в массовом ДТП на платной трассе в Мензелинском районе РТ

На 1126-м километре платной трассы М12 в Мензелинском районе РТ столкнулись три грузовых автомобиля. ДТП произошло накануне вечером, сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего.

Выяснилось, что недалеко от поселка Калмурзино столкнулись грузовые автомобили Sitrak, MAH и Hongyan. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли водителя Sitrak.