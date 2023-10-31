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Руc Тат
Происшествия 31 октября 2023 08:17

Водитель грузового авто погиб при столкновении с другим грузовиком в Челнах

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В Набережных Челнах произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

На трассе М7 столкнулись грузовой JAC и тягач Donfeng.

Фото: © очевидцы

В результате аварии погиб водитель одного из грузовых автомобилей.

#смертельное дтп
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