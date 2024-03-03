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Происшествия 3 марта 2024 12:31

Водитель грузовика, предложивший взятку полицейским, предстанет перед судом в Татарстане

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Мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

18 февраля 2024 года на автодороге Казань-Ульяновск грузовой автомобиль, которым управлял 43-летний обвиняемый, был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД для проверки документов. При этом выяснилось, что водитель лишен прав.

Находясь в служебном автомобиле, мужчина предложил одному из полицейских 20 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности, а затем, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, положил деньги возле полицейского.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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