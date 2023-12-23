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Происшествия 23 декабря 2023 12:24

Водитель грузовика попал в больницу после столкновения с трактором под Зеленодольском

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В Зеленодольском районе произошла авария с пострадавшим, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

По их информации, на 788-м километре трассы М7 столкнулись грузовик JAC и трактор «Беларусь».

Фото: © Очевидцы

В результате удара оказалась целиком смята кабина грузового авто. Водителя JAC увезли с места ДТП медики.

#Зеленодольский район РТ
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