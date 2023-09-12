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Руc Тат
Происшествия 12 сентября 2023 20:30

Водитель грузовика попал в больницу после столкновения с фурой на трассе в Татарстане

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Сегодня в Бавлинском районе РТ произошло ДТП с участием фуры Scania и грузового автомобиля Iveco. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Авария произошла сегодня в районе четырех часов дня на 1263-м км трассы М 5. Со слов очевидцев, грузовик Iveco нарушил дистанцию и врезался в фуру.

В результате столкновения водитель грузового автомобиля получил травмы, его увезли медики скорой помощи.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#ДТП #грузовые автомобили
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