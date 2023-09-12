Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель грузовика попал в больницу после столкновения с фурой на трассе в Татарстане
Скопировать ссылку
Сегодня в Бавлинском районе РТ произошло ДТП с участием фуры Scania и грузового автомобиля Iveco. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Авария произошла сегодня в районе четырех часов дня на 1263-м км трассы М 5. Со слов очевидцев, грузовик Iveco нарушил дистанцию и врезался в фуру.
В результате столкновения водитель грузового автомобиля получил травмы, его увезли медики скорой помощи.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2