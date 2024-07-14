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Водитель «Гранты» погиб в ДТП в Азнакаевском районе, не уступив дорогу легковушке
Сегодня в 13.30 на 35-м километре автодороги Нижняя Мактама – Актюбинский произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с «Ладой Калиной».
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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