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Происшествия 14 июля 2024 18:14

Водитель «Гранты» погиб в ДТП в Азнакаевском районе, не уступив дорогу легковушке

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Сегодня в 13.30 на 35-м километре автодороги Нижняя Мактама – Актюбинский произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции РТ, 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» проигнорировал требование знака «Уступи дорогу» и столкнулся с «Ладой Калиной».

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

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