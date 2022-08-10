Водитель «ГАЗели» скончался, столкнувшись на встречке с фурой на трассе под Казанью
Авария произошла сегодня утром на трассе М7 под Казанью, на мосту около развилки на Мамадышский тракт. Последствия аварии сняли на видео проезжающие мимо автолюбители.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, «ГАЗель», двигаясь со стороны Казани в направлении Челнов, выехала на встречку, где столкнулась с фурой.
В результате случившегося на месте аварии скончался водитель «ГАЗели». Пассажира авто, а также водителя фуры с различными травмами госпитализировали.