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Ру Тат
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Происшествия
10 августа 2022  08:46
Павел Климчак

Водитель «ГАЗели» скончался, столкнувшись на встречке с фурой на трассе под Казанью

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Авария произошла сегодня утром на трассе М7 под Казанью, на мосту около развилки на Мамадышский тракт. Последствия аварии сняли на видео проезжающие мимо автолюбители.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, «ГАЗель», двигаясь со стороны Казани в направлении Челнов, выехала на встречку, где столкнулась с фурой.

Фото: МВД по РТ

В результате случившегося на месте аварии скончался водитель «ГАЗели». Пассажира авто, а также водителя фуры с различными травмами госпитализировали.

#ДТП с погибшим
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