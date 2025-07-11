Водитель «ГАЗели» пострадал после массового ДТП в Казани

На перекрестке улиц Сахалинская – Ударная в Казани произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

По предварительным данным, водитель Chery Tiggo проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «ГАЗелью» и другим Chery Tiggo.

В результате ДТП пострадал 24-летний водитель «ГАЗели». Его увезли медики скорой помощи.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.