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Водитель «ГАЗели» пострадал в столкновении с двумя фурами на трассе в Татарстане
ДТП произошло сегодня в девять часов утра возле села Сорочьи Горы. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
На трассе «ГАЗель» столкнулась с грузовыми автомобилями Mercedes и Volvo. На фотографиях видно, что «ГАЗель» получила повреждения передней части корпуса. Как сообщают очевидцы, водителя зажало в салоне «ГАЗели», прибывшие на место спасатели помогли мужчине выбраться.
В результате водитель автомобиля «ГАЗель» получил травмы, его передали медикам скорой помощи.
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