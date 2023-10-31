Водитель «ГАЗели» пострадал в столкновении с двумя фурами на трассе в Татарстане

ДТП произошло сегодня в девять часов утра возле села Сорочьи Горы. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

На трассе «ГАЗель» столкнулась с грузовыми автомобилями Mercedes и Volvo. На фотографиях видно, что «ГАЗель» получила повреждения передней части корпуса. Как сообщают очевидцы, водителя зажало в салоне «ГАЗели», прибывшие на место спасатели помогли мужчине выбраться.

В результате водитель автомобиля «ГАЗель» получил травмы, его передали медикам скорой помощи.