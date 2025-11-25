Водитель фуры погиб, врезавшись в стоящий большегруз в Казани

В Московском районе Казани на улице Васильченко водитель «КамАЗа» с прицепом на большой скорости влетел в припаркованный грузовой полуприцеп Schmitz в составе грузового автомобиля DAF.

ДТП произошло вчера вечером. В результате водителя «КамАЗа»полностью зажало кабине. От полученных травм он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Материалы по факту ДТП для процессуального решения будут направлены в ГСУ МВД по Республике Татарстан.

