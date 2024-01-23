Водитель фуры из Челнов рассказал, почему мечтал отвезти гумпомощь в зону СВО

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Водитель из Набережных Челнов Рамиль впервые участвует в доставке гуманитарного груза в зону СВО. Мужчина поделился, что долгое время это было его мечтой.

В такое непростое время надо объединяться и поддерживать друг друга, считает он. А сил ему будет придавать фотография родных.

«Везу фотографию своих любимых, родных. Будет придавать мне сил, бодрости, желания вернуться поскорее домой к родным и близким, которые будут сидеть дома, ждать, переживать», — рассказал водитель.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В грузовике Рамиля отправили гуманитарный груз весом более 20 тонн. Это продукты питания: различные крупы, тушенка, соль, сахар и другая продукция. Все это будет использовано Рустамом Гатиным и его командой, которые ежедневно готовят по 5 тысяч порций для мирного населения Лисичанска.

Мэр Челнов поблагодарил всех, кто не остается в стороне и помогает новым регионам страны.

«Вы знаете, что время от времени Лисичанск подвергается ракетным обстрелам. К сожалению, гибнут люди. И в этой ситуации наши челнинские настоящие мужчины, наши герои выполняют простую, но очень важную и нужную работу», — сказал Наиль Магдеев.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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