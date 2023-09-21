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Водитель «девятки» получил сотрясение после столкновения с КамАЗом в Нижнекамском районе
Накануне вечером в Нижнекамском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.
Как сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска, авария произошла на 62-м км автодороги Чистополь - Нижнекамск. По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-2109», двигаясь по трассе в направлении Нижнекамска, не учел скорость, дистанцию и врезался в КамАЗ.
В результате водитель отечественной легковушки получил травмы. У него диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылочной области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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