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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 14:19

Водитель «девятки» получил сотрясение после столкновения с КамАЗом в Нижнекамском районе

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Накануне вечером в Нижнекамском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска, авария произошла на 62-м км автодороги Чистополь - Нижнекамск. По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-2109», двигаясь по трассе в направлении Нижнекамска, не учел скорость, дистанцию и врезался в КамАЗ.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате водитель отечественной легковушки получил травмы. У него диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылочной области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

#ДТП #нижнекамск
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