Водитель «девятки» получил сотрясение после столкновения с КамАЗом в Нижнекамском районе

Накануне вечером в Нижнекамском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска, авария произошла на 62-м км автодороги Чистополь - Нижнекамск. По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-2109», двигаясь по трассе в направлении Нижнекамска, не учел скорость, дистанцию и врезался в КамАЗ.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате водитель отечественной легковушки получил травмы. У него диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылочной области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.