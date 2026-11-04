Водитель Chery насмерть переехал лежавшего на дороге мужчину в Казани

Водитель иномарки насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге в Казани.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, накануне поздно вечером водитель Cherry Tigo ехал по улице Химиков с большой скоростью. В это время на дороге лежал 56-летний мужчина. Увидев его, водитель иномарки уже не успел затормозить и наехал на мужчину. От полученных травм тот скончался до приезда скорой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, материалы по ДТП будут переданы следователям.