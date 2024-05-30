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Происшествия 30 мая 2024 15:09

Водитель «четырнадцатой» устроил ДТП во время обгона в Нижнекамске

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Накануне вечером в Нижнекамске на улице Менделеева произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады» 14-й модели при выезде на встречную полосу для совершения обгона столкнулся с поворачивающим налево автомобилем Mazda.

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

В результате ДТП 45-летняя автоледи за рулем иномарки получила сотрясение. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

#нижнекамск
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