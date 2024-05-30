Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель «четырнадцатой» устроил ДТП во время обгона в Нижнекамске
Накануне вечером в Нижнекамске на улице Менделеева произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады» 14-й модели при выезде на встречную полосу для совершения обгона столкнулся с поворачивающим налево автомобилем Mazda.
В результате ДТП 45-летняя автоледи за рулем иномарки получила сотрясение. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников