Водитель «четырнадцатой» устроил ДТП во время обгона в Нижнекамске

Накануне вечером в Нижнекамске на улице Менделеева произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады» 14-й модели при выезде на встречную полосу для совершения обгона столкнулся с поворачивающим налево автомобилем Mazda.

Фото: © ГИБДД Нижнекамска

В результате ДТП 45-летняя автоледи за рулем иномарки получила сотрясение. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.