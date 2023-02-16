Водитель челнинской скорой вернулся с СВО и сразу пришел к дочке в школу

Водитель скорой помощи Набережных Челнов вернулся из зоны специальной военной операции и первым делом пришел к дочке в школу. Видео с трогательным моментом поделилась пресс-служба Управления здравоохранения Автограда.

Для девочки это был настоящий сюрприз, она расплакалась от счастья.

Боец присылал письма коллегам-медикам, писал: «Шеврон Набережночелнинской скорой помощи я никогда не снимаю, он всегда при мне».

В пресс-службе горздрава города рассказали, что мужчина отправился на фронт добровольцем четыре месяца назад, а зимой попал в госпиталь с серьезными ранениями.

«Отделался царапинами», – говорил он, хотя два месяца пролечился в госпитале. Сейчас челнинцу предстоит долгое восстановление. И сегодня он вернулся домой к семье.