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Водитель челнинской скорой вернулся с СВО и сразу пришел к дочке в школу
Водитель скорой помощи Набережных Челнов вернулся из зоны специальной военной операции и первым делом пришел к дочке в школу. Видео с трогательным моментом поделилась пресс-служба Управления здравоохранения Автограда.
Для девочки это был настоящий сюрприз, она расплакалась от счастья.
Боец присылал письма коллегам-медикам, писал: «Шеврон Набережночелнинской скорой помощи я никогда не снимаю, он всегда при мне».
В пресс-службе горздрава города рассказали, что мужчина отправился на фронт добровольцем четыре месяца назад, а зимой попал в госпиталь с серьезными ранениями.
«Отделался царапинами», – говорил он, хотя два месяца пролечился в госпитале. Сейчас челнинцу предстоит долгое восстановление. И сегодня он вернулся домой к семье.
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