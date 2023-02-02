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Ру Тат
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Происшествия
2 февраля 2023  08:32

Водитель BMW пострадал, вылетев на красный и снеся забор в центре Казани

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Серьезное ДТП произошло накануне около половины одиннадцатого вечера на улице Профсоюзная в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 19-летний водитель BMW вылетел на красный свет светофора и на перекрестке задел легковушку Hyundai. От удара баварский автомобиль откинуло с дороги, и он снес забор.

«В результате ДТП травмы получил водитель BMW. Обстоятельства аварии и степень вины водителя устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.
 

 

#дтп казань #бмв снес забор #ГИБДД Казани
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