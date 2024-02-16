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Водитель BMW, который у «Корстона» сбил пешеходов, был пьян и под наркотиками
Водитель BMW, по вине которого пострадали три человека на Ершова в Казани, находился в момент аварии в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Напомним, 10 февраля у «Корстона» 25-летний водитель иномарки на большой скорости проехал на красный и сбил троих пешеходов, после чего столкнулся с Nissan. В результате 20-летнего пострадавшего госпитализировали с различными травмами, 28-летний и 22-летний пешеходы, также пострадавшие в аварии, были отпущены медиками после оказания помощи.
Как сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани полковник полиции Михаил Савин, согласно медзаключению автовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения, результат теста показал 0,556 мг/л.
Кроме того, химико-токсикологическое исследование показало содержание в организме дельта девять тетрагидроканнабиноловой кислоты, что стало следствием употребления марихуаны.
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