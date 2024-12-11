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Происшествия 11 декабря 2024 18:20

Водитель без прав и его беременная жена попали в больницу после наезда на столб в Казани

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На Сибирском тракте в Казани легковушка влетела в столб, водитель и пассажирка госпитализированы. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Предварительно 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина» без водительских прав влетел в столб, не выбрав безопасную скорость. В момент ДТП в салоне автомобиля также находилась его 30-летняя беременная жена.

В результате ДТП парень получил ушибы, девушка сломала ногу. Пострадавших увезли в больницу.

#дтп в казани
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