Водитель авто не справился с управлением на заснеженной трассе в РТ и влетел в «ГАЗель»

Авария произошла накануне на 34-м километре трассы Альметьевск – Набережные Челны, рядом с деревней Старый Токмак Заинского района.

Фото: очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, водитель «ЗАЗ» пошел на обгон, чтобы опередить Toyota: в этот момент он, как видимо, не справился с управлением на заснеженной трассе и столкнулся на встречке с «ГАЗелью».

Фото: очевидцы

В результате произошедшего ДТП пострадал один человек, участниками аварии стали все три автомобиля. От сильного удара кузов «ГАЗели» разлетелся.

Фото: очевидцы