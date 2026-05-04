Водитель Audi предстанет перед судом за ДТП с двумя пострадавшими на трассе в РТ

28-летний житель Арского района пойдет под суд за жесткое ДТП, в результате которого два человека получили тяжелые травмы. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным правоохранителей, происшествие случилось 26 апреля 2025 года на автодороге «Аэропорт – Столбище» в Лаишевском районе РТ. Водитель автомобиля Audi Q5 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Kia Ceed. В результате ДТП водитель и пассажирка Kia получили травмы, их здоровью был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено в Лаишевский райсуд Татарстана.