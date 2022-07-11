Водитель из Татарстана погиб в страшном ДТП с фурой в Марий Эл
Серьезное ДТП произошло сегодня в 7.20 в Медведевском районе Марий Эл.
Как сообщает Госавтоинспекция республики, на 83-м км автодороги «Вятка» водитель «Лады» влетел в припаркованный у обочины грузовик.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Судя по фото, размещенным на официальной странице УГИБДД МВД по Республике Марий Эл в соцсети, попавшая в ДТП легковушка была с номерами Республики Татарстана.