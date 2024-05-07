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«Водил поезда в тыл и к фронту»: народная артистка РФ и РТ рассказала о деде-фронтовике
Народная артистка России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Тукая, актриса КАРБДТ им. В. Качалова Светлана Романова присоединилась к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Она рассказал «Татар-информу» о своих родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне.
Дед актрисы – Подливалов Василий Федорович – с 1932 года работал машинистом в Московско-Ярославском отделении Московской железной дороги. Во время войны он водил поезда в тыл и к фронту. Они были как с эвакуированными, так и с солдатами, военной техникой и продовольствием.
«Как это было трудно, тяжело, опасно, изнурительно, я узнала потом, когда дедушки не стало. Я не успела его расспросить об этом, а сам он не хотел нам рассказывать, не хотел нас пугать. Был очень добрый и веселый человек. Нам он пел песни, особенно красиво исполнял свою любимую “Славное море, священный Байкал”, замечательно играл на ложках, водил в парк на карусели и покупал мороженое», – поделилась собеседница информагентства.
Василий Подливалов был награжден самой высшей наградой – орденом Ленина.
В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».
Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.
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