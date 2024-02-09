Вода в кранах трех районов Казани может окраситься в зеленый цвет из-за поиска утечек

Для поиска утечек в понедельник, 12 февраля, в сетевую воду магистральных тепловодов Вахитовского, Приволжского и Советского районов столицы Татарстана добавят краситель зеленого цвета уранин-А. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Таким образом специалисты будут определять места утечки теплоносителя. При обнаружении воды зеленого цвета горожанам следует позвонить в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» — компании «Казанские тепловые сети» по многоканальному телефону: 8 (843) 291-87-95.

Уранин-А (флуоресцеин натрия) допущен к применению в системах теплоснабжения и «разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды».