Вода в кранах Казани может окраситься в зеленый цвет из-за поиска утечек

Для поиска утечек Казанские тепловые сети в понедельник, 15 ноября, добавят в сетевую воду магистральных тепловодов, идущих от Казанской ТЭЦ-1, краситель зеленого цвета уранин-А. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов города при обнаружении зеленой воды, в том числе идущего из кранов горячего водоснабжения, просят звонить в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» — компании «Казанские тепловые сети» по многоканальному телефону: 8 (843) 291-87-95.

Уранин-А (флуоресцеин натрия) «допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды», напомнили в Комитете ЖКХ исполкома Казани.