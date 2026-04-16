«Вода России» объединила 40 регионов: в Набережных Челнах дан старт Всероссийской акции

Всероссийский съезд «Вода России», собравший почти 200 специалистов в сфере водопользования, экологии и природоохранных мероприятий из 40 регионов страны, прошел сегодня в Набережных Челнах. В IT-парке прошли панельные сессии и масштабная выставка инноваций, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В ходе съезда заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков провел рабочее совещание на реке Мелекеске. Вместе с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым, министром экологии и природных ресурсов Татарстана Азатом Зиганшиным и директором Департамента водных ресурсов Александром Шадриковым он оценил темпы расчистки русла водного объекта.

«На реках и водоемах страны применяется комплексный подход: не только очищаем от ила, но и благоустраиваем берега, превращая набережные в любимые места для жителей», – подчеркнул Корольков.

Он рассказал журналистам о промежуточных итогах работ на Мелекеске.

«Мелекеска на середине пути. План 2025 года выполнен, 2026-й идет по графику, в 2027-м финансирование обеспечено. Из заросшей реки она превратилась в полноценную реку – видим серьезный результат», – сказал Корольков.

По данным Минэкологии РТ, готовность объекта на сегодня составляет 29%, до 2027 года предстоит расчистить 3,1 км русла и удалить 321,6 тыс. кубометров донных отложений.

Министр экологии РТ Азат Зиганшин поблагодарил коллег из Минприроды РФ за поддержку и организацию съезда в Набережных Челнах. Он сообщил, что подготовлены документы по расчистке реки Челна: «У нас высокие шансы включения в федеральную программу. Будем работать, чтобы включить проект и получить финансирование», – заметил Зиганшин.

В ходе съезда была организована выставка достижений 15 ведущих российских компаний. Значительную часть экспозиции заняли экопросветительские проекты движений «Будет чисто», «Движение первых», детского парка «Кванториум», картинной галереи и отделения Русского географического общества. На уличной выставке были представлены электробус, водоробус, бортовой КАМАЗ и передвижная эколаборатория.

На панельной сессии съезда Максим Корольков отметил, что Россия обладает крупнейшими запасами пресной воды, и задача – собрать воедино лучшие практики управления водным хозяйством.

«В Татарстане давно реализован комплексный подход. У республики есть опыт, который можно передать», – заявил замминистра.

Азат Зиганшин сообщил, что за восемь лет в регионе реализовано более 1300 природоохранных мероприятий на сумму почти 107 млрд рублей, что позволило предотвратить экологический ущерб на 117 млрд рублей и улучшить качество жизни 3,5 млн жителей.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в Татарстане запланировано восемь инициатив с общим финансированием почти 3 млрд рублей, основная часть которых пойдет на федеральный проект «Вода России». Завершится съезд субботником и торжественным стартом Всероссийской акции «Вода России».