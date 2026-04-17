«Вода России»: министры природоохранных ведомств высадили у Камы 37 деревьев

Сегодня на набережной имени Габдуллы Тукая в Набережных Челнах собрались 1500 неравнодушных жителей и эковолонтеров, чтобы дать официальный старт Всероссийской акции «Вода России» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ

Участников акции поприветствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ Максим Корольков.

«Ежегодно миллионы людей нашей страны встречаются на берегах, чтобы вместе привести реки в их исконное состояние. В этом году акция стартует в Республике Татарстан – регионе-лидере. Сегодня все регионы нашей необъятной страны одновременно включились в уборку. Сезон 2026 года Всероссийской акции "Вода России" объявляю открытым», – сказал он.

Сегодня все 89 регионов страны одновременно вышли на берега водоемов. Татарстан – пятикратный лидер акции – стал главной площадкой торжественного открытия нового сезона.

Набережные Челны местом встречи стали неслучайно. Город отмечает свое 400-летие и 50-летие первого серийного КамАЗа. По видеоконференцсвязи к мероприятию подключились восемь регионов страны, а также Арский, Мензелинский и Алексеевский районы Татарстана.

«В прошлом году к акции присоединились 410 тысяч татарстанцев, мы очистили 11 тысяч километров берегов. В этом году планируем привлечь 450 тысяч человек и выйти на рубеж в 15 тысяч километров», – сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

За время субботника волонтеры очистили 8 километров береговой линии. Весь собранный мусор прошел сортировку – еще один шаг к осознанному потреблению. Всего было заполнено 369 мешков.

Уборка стала лишь частью большого экологического праздника. Масштабный субботник проходил в рамках двухдневного Всероссийского съезда «Вода России». Министры природоохранных ведомств, которые приехали на съезд в Набережные Челны, высадили на набережной Камы 37 деревьев.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года. За 12 лет она стала крупнейшей экологической инициативой в стране, объединяя ежегодно более 1,5 млн волонтеров. Республика Татарстан удерживает статус победителя пятый год подряд: только в 2025 году здесь прошло свыше 8 тысяч субботников, в которых участвовали 410 479 жителей.