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Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, затопленной после разрушения ГЭС
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, которая была затоплена после разрушения Каховской ГЭС. Под водой все еще остаются объекты туризма, об этом администрация Новокаховского городского округа сообщила в своем телеграм-канале.
«На 18.00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», – говорится в сообщении.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, по которому определен объем компенсаций и выплат жителям региона, пострадавшим от «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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