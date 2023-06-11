Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, затопленной после разрушения ГЭС

Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, которая была затоплена после разрушения Каховской ГЭС. Под водой все еще остаются объекты туризма, об этом администрация Новокаховского городского округа сообщила в своем телеграм-канале.

«На 18.00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», – говорится в сообщении.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, по которому определен объем компенсаций и выплат жителям региона, пострадавшим от «чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».