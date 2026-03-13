«Вода – новая нефть»: Радионова призвала бизнес сделать экологию прибыльной

На фоне активного экономического роста Татарстан существенно снизил вредные выбросы, однако нехватка мощностей для сортировки и глубокой переработки отходов остается проблемой. Об этом шла речь сегодня на итоговом совещании Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в Иннополисе с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.





Для участников итогового совещания открылась выставка, посвященная ключевым технологическим и практическим решениям в сфере экологического контроля и обращения с отходами

Минниханову продемонстрировали сокола-охранника и достижения юннатов

Для участников итогового совещания открылась выставка, посвященная ключевым технологическим и практическим решениям в сфере экологического контроля и обращения с отходами. Ее посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Гостей встречал идейный вдохновитель проекта по возрождению сокола-балобана Ильдар Еналиев с соколом на руке.

С помощью хищника УК ПЖКХ отгоняет от свалок стаи птиц. «Если раньше было 3 тысячи птиц над полигоном, то сейчас их нет. Мы первые, кто внедрил соколов», – рассказал гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

«Движение первых» представило клуб юных натуралистов с экологическими проектами. Клуб находится на базе Верхнеуслонской школы, в нем 50 активных участников. Ребята благоустроили родник на средства гранта, участвуют в экологических конкурсах и акциях по уборке мусора, посадке деревьев. Ученики лицея №2 имени Героя Советского Союза Николая Соболева представили проект экотроп.

Мэрия Иннополиса показала «Цифровой двойник» – виртуальную модель городской инфраструктуры. Также в выставке принимали участие представители утилизаторов, промпредприятий и общественных организаций.

Фаяз Шакиров: «В прошлом году был взыскан ущерб на общую сумму 104 млн рублей. Часть ущерба поступает в муниципальные бюджеты» Фото: rais.tatarstan.ru

Волжско-Камский Росприроднадзор анонсировал профвизиты на 114 объектов

В 2026 году Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора запланированы обязательные профилактические визиты на 114 объектов, сообщил во время основного доклада руководитель ведомства Фаяз Шакиров на совещании.

Он добавил, что в прошлом году был взыскан ущерб на общую сумму 104 млн рублей. «Часть ущерба поступает в муниципальные бюджеты», – отметил он.

Так, в ходе плановой проверки природоохранным ведомством было установлено, что АО КМК «ТЭМПО» в Набережных Челнах допустило несанкционированное размещение отходов на площади более 13 тыс. кв. метров. Предварительная сумма ущерба составляет более 69 млн рублей.

На территории промзоны Нижнекамского района в почве на площади 2,8 га установлены превышения допустимых концентраций по нефтепродуктам до 59 раз. Предварительный размер вреда оценивается в 27,3 млн. рублей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

У товаропроизводителей растет экосбор

В 2025 году вступили в силу новые правила экологического сбора. За товары и упаковку, произведенные с 1 января 2024 года, производители предоставляют отчет, уплачивают экологический сбор, отметил Фаяз Шакиров.

«В связи с малым количеством реестровых утилизаторов по всей стране за декларационный период 2025 года предприятия столкнулись с проблемами подтверждения утилизации. Как следствие – увеличение экологического сбора», – сообщил он.

Шакиров напомнил, что с 1 января 2024 года все утилизаторы товаров и упаковки должны были быть включены в реестр утилизаторов. На текущую дату по управлению включены в реестр 12 утилизаторов, в том числе 11 – по Республике Татарстан.

«Доля необходимого обеспечения утилизации товаров в 2024 году была от 10 до 30%, к 2029 году составит до 80%. А для всех видов упаковки норматив утилизации 2027 года составит 100%. Такие задачи еще раз подчеркивают необходимость увеличения потенциальных и реальных утилизаторов», – сказал Шакиров.

Экосбор платят производители и импортеры, если они не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов.

«Очистные сооружения Татарстана вышли на нормативы содержания загрязняющих веществ»

По поручению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева еще в 2024 году были проведены внеплановые выездные проверки 27 очистных сооружений, построенных или реконструированных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

«Выявлено 381 нарушение. В 2025 году проведено 30 повторных внеплановых проверок на выполнение выданных предписаний», – отметил Фаяз Шакиров.

По результатам повторных проверок установлено, что все 14 очистных сооружений Татарстана вышли на нормативы содержания загрязняющих веществ, заверил он.

«По данному показателю Татарстан является примером для всей страны. По поручению вице-премьера России Патрушева Минприроды организовало выездной штаб в Татарстане», – добавил Шакиров.

«К 2027 году может остаться лишь 26 полигонов ТКО с остаточной вместимостью»

По данным Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, в 2026 году остаточная вместимость имеется у 59 полигонов ТКО, к 2027 году их количество может сократиться до 26.

«Согласно территориальной схеме, строительство межмуниципальных полигонов ожидается к 2027-2028 годам. Полигоны после завершения эксплуатации должны быть рекультивированы в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экологическую экспертизу», – заметил Шакиров.

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов в 2026 году должна составить 86,3%, в 2030 году – 49,8%.

«Только при обеспечении строительства всей инфраструктуры мусоросортировочных и перегрузочных станций до ввода в эксплуатацию новых полигонов ТКО возможно будет обеспечить реализацию принятых показателей национального проекта «Экология». Им предусмотрено обеспечить к 2030 году 100% сортировку ТКО, а долю направленных на утилизацию увеличить до 49,5%», – заметил Фаяз Шакиров.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Вопрос охраны окружающей среды – под пристальным вниманием»

За последние 30 лет при росте ВРП в три раза Татарстану удалось снизить выбросы в атмосферу на 25,6%, сократить сбросы загрязненных вод на 68% – такие данные озвучил в своем выступлении Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Всего за восемь лет в республике проведено 1 362 природоохранных мероприятия на общую сумму 107 млрд рублей. Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в республике продолжается работа по расширению сети электрозарядной инфраструктуры развития рынка газомоторного топлива.

Раис Татарстана также отметил, что в прошлом году Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором предусмотрено сокращение к 2035 году выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года для достижения углеродной нейтральности России к 2060 году. В Татарстане с 2021 года создана рабочая группа по вопросам климатической политики и гармонизации, разработан план мероприятий по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и план адаптации к климатическим изменениям.

«Их реализация позволит создать необходимые условия для дальнейшей модернизации промышленности, повышения устойчивости экономики к климатическим рискам», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, благодаря эффективной деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора выстроено системное взаимодействие с промышленными предприятиями, недропользователями регионов по обеспечению экологической безопасности.

«Татарстан занимает традиционно сильные позиции в нефтяной промышленности, химии, нефтепереработке, машиностроении. <…> В этих условиях вопрос охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является для нас приоритетом и находится под пристальным вниманием. Мы благодарны за поддержку наших экологических инициатив и реализацию в Татарстане нацпроектов в сфере охраны окружающей среды Президенту страны Владимиру Путину, Правительству России», – сказал Раис РТ.

В числе актуальных задач, по данным Минниханова, остаются вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой, утилизации твердых бытовых отходов, рекультивации ранее загрязненных земель. Особого внимания требует сфера обращения с твердыми коммунальными отходами, где «сохраняются ключевые вызовы».

«Ну и, конечно, недостаточный уровень фактической переработки, дефицит мощностей сортировки и глубокой переработки», – добавил Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Экология – это выгодно»

Главным лейтмотивом выступления руководителя Росприроднадзора стал тезис о том, что «экология – это выгодно». По словам Светланы Радионовой, грамотно выстроенный бизнес-процесс, учитывающий все требования законодательства, в конечном итоге работает на капитализацию компании и привлекает ресурсы в регион.

Глава Росприроднадзора высоко оценила промышленный потенциал Татарстана, назвав республику «одной из столиц углеводородного сырья» с развитой глубокой переработкой. Однако она обратила внимание на то, что предприятия зачастую прикрываются бумагами вместо реальной работы.

«На каждый вопрос про экологичность мне говорят: «У нас есть бумажка, мы получили ЗОС (заключение о соответствии, – прим. Т-и) или КЭР (комплексное экологическое разрешение)». Во-первых, бумага не статична. <…> Получение разрешений – не индульгенция и не охранная грамота. <…> Это лишь подтверждение того, что в момент получения документа вы соответствовали требованиям закона. А дальше идет сложная эксплуатация», – подчеркнула Радионова, сравнив этот процесс со сдачей медицинских анализов: хорошие результаты не гарантируют здоровья, если после них человек начинает вести неправильный образ жизни.

Говоря о профилактической работе, Радионова отметила, что региональное управление выдало 3368 предостережений, или около двух в день на каждого инспектора. Это говорит о проведенной работе по предотвращению потенциальных нарушений в республике.

Фото: rais.tatarstan.ru

Парадоксы экономики замкнутого цикла

Особое внимание Светлана Радионова уделила механизму расширенной ответственности производителей (РОП). Она удивилась, что промышленно развитый Татарстан не является флагманом в сфере переработки собственных отходов.

Например, большегрузные шины, активно используемые в республике, зачастую отправляются на утилизацию в другие регионы. Еще более тревожной выглядит статистика по местным предприятиям-утилизаторам. Из 112 лицензий на утилизацию в республике подтвердились лишь 55, а в специальный реестр утилизаторов попали всего 11 компаний.

«Все остальные РОПом пользоваться не имеют возможности. Не имеют возможности зарабатывать на нем, а значит, не имеют возможности развиваться. <…> Если я еще один год увижу такую ситуацию, то приду в профильное министерство с предложением искать «дырку». Потому что если все предпочитают просто платить экосбор в бюджет, значит, реальный утилизационный акт стоит дешево, а утилизаторы мухлюют. То есть они продают за 5 копеек то, что стоит рубль, а отходы вывозятся в соседний лесок. Весь смысл РОПа – в создании нормальных мощностей», – обозначила позицию глава ведомства.

В прошлом году сборы в рамках РОП по местному управлению составили порядка 300 млн рублей при 13 млрд рублей в целом по стране. Радионова напомнила о словах Президента России: нарушитель платит, природопользователь убирает за собой, а все экологические платежи являются «окрашенными» и возвращаются в экономику на экологические нужды.

В Год недропользования Росприроднадзор проверит 24 тысячи лицензий

Анонсируя планы службы, Светлана Радионова заявила, что после «Года платежей» ведомство сфокусирует внимание на недропользовании. Инспекторы уже изучили по космоснимкам участки владельцев 24 тысяч лицензий по всей стране.

«Полтора года будем внимательно разбираться с лицензионкой», – сообщила она. Радионова отметила, что Росприроднадзор интересует полноценность лицензии, ее прекращение, сроки и способы рекультивации, возвращение земли в оборот и рациональное использование месторождений. Это касается и общераспространенных полезных ископаемых, где болезнь одна: идет стройка – рядом незаконно появляется карьер.

Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, Радионова призвала бизнес внимательно относиться к плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Ошибки в расчетах или попытки схитрить могут обернуться стократными штрафами. «Незначительный платеж может вырасти в несколько сот миллионов рублей, непосильных для компаний. И это не ущерб, а обязательный платеж в бюджет, его нельзя зачесть в ваши экологические мероприятия», – предупредила она.

«Волга – приоритет, а вода – новая нефть»

Затрагивая тему водных ресурсов, руководитель Росприроднадзора повторила свой тезис, озвученный несколько лет назад в Казани.

«Вода – это новая нефть. Чистая вода – нефть дорогого качества. Сохранение водного ресурса и баланса – это высочайшая экономическая задача», – сказала Радионова. Если промышленность сможет снизить нагрузку, оставив водные артерии, такие как Волга, водоканалам и простым потребителям, то это будет большим шагом вперед, считает она.

В завершение своего выступления глава федерального ведомства отметила, что с наступлением климатического сезона инспекторы выйдут на проверки объектов. при этом она выразила надежду, что с татарстанским бизнесом ей придется встречаться в основном на вручениях наград за экологические достижения, а не при разборе нарушений.

«Экология состоит из многих аспектов. И все они экономические. И все эти экономические аспекты должны вести к общему эффекту – о том, что, еще раз повторяю, экология – это очень выгодно», – резюмировала Светлана Радионова.