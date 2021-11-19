«Вода дороже нефти»: в Казани открылся Всероссийский юниорский водный форум

Официальное открытие III Всероссийского юниорского водного форума состоялось сегодня в здании IT-парка в Казани. В его работе в онлайн-режиме приняли участие 500 молодых специалистов, ведущие отечественные ученые и эксперты водной отрасли из всех регионов России.

«Форум в третий раз на своей площадке собирает молодежь, которая участвует в водном конкурсе, чтобы обсудить накопившийся опыт в реализации проектов. Каждый проект уникален, начиная от мониторинга и заканчивая практическими предложениями по сокращению загрязнений, улучшению состояния водных объектов. Новые технологии, которые имеют перспективу, найдут дальнейшее применение и будут масштабированы», — рассказал журналистам до начала мероприятия директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Площадкой проведения Всероссийского юниорского водного форума столица Татарстана стала впервые, и это не случайно. Как пояснил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, республика реализует множество экологических проектов, направленных на снижение негативного и антропогенного воздействия на реки и озера.

«6,4% всей территории республики занимают водные объекты. Мы придаем большое значение нашим рекам и водоемам. На территории региона создана 271 мониторинговая точка на 69 водных объектах. Нацпроект „Экология“ позволяет нам решать глобальные задачи. Это федеральная программа „Оздоровление Волги“, сохранение уникальных водных объектов, развитие водохозяйственного комплекса, ликвидация негативного воздействия. Все это делается на благо жителей», — сказал глава природоохранного ведомства.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

На открытии форума выступил советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш. Спикер сообщил, что федеральное агентство в своей повседневной работе находится в постоянном диалоге с молодыми людьми. Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов и школьников в дальнейшем находит практическое применение.

«То, что вы предлагаете, это просто фантастика. Федеральное агентство насчитывает чуть более 5 тыс. служащих, и мы бы будем очень рады, если кто-то из вас свяжет свою профессиональную деятельность с регулированием водохозяйственного комплекса. Это в равной степени относится к возможной практике в Минприроды России и Росводресурсах, а также в их территориальных органах в субъектах страны», — сказал Разбаш, обращаясь к молодым людям.

Он отметил, что вода — ценный ресурс, который стоит дороже нефти. Отношение к водным ресурсам должно быть более серьезным. Лучшие научно-практические работы, связанные с сохранением воды, как ресурса, имеют огромный потенциал.

«За последние несколько лет тема бережного отношения к воде и ее эффективному использованию приобрела особую актуальность. В этом вопросе важно взаимодействие государства, некоммерческих организаций и общества. Мы в долгу у природы и должны бережно относиться к ресурсу, чтобы наши внуки и будущее поколение жили без дефицита воды», — считает советник руководителя Росводресурсов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

По мнению федерального эксперта, качество, безопасность и доступ к воде — именно те вопросы, которые нужно решать в диалоге. Поэтому участники форума обсуждают управленческие и технологические вопросы, связанные с водной отраслью, а также ее цифровизацию. При этом Федеральное агентство водных ресурсов сегодня выступает лидером в сфере цифровизации среди органов исполнительной власти страны.

«Мы собрались не для того, чтобы просто поговорить и разойтись. Мы должны наметить путь дальнейшего совершенствования регулирования системы водных ресурсов», — заключил Илья Разбаш.

На встрече прозвучало предложение о том, чтобы после снятия ковид-ограничений еще раз провести форум на казанской площадке. Дело в том, что столица Татарстана имеет удобную логистику, здесь реализуются важные экологические инициативы. Форум продолжит работу до 20 ноября. Его организатором выступает АНО «Институт консалтинга экологических проектов» при поддержке Минприроды России и Росводресурсов.