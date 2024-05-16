Во взаимодействии Татарстана с Ираном не хватает прямых авиаперелетов

Татарстан и Иран имеют множество точек соприкосновения в самых разных областях — сельском хозяйстве, нефтехимии, туризме и других, заявил в рамках пресс-конференции на KazanForum первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

«Точки соприкосновения — это сельское хозяйство, переработка нефтехимии, туризм. Это также и образование, потому что очень много иранских студентов учится у нас в Татарстане. Культура [общения] — тоже немаловажно, потому что, когда люди встречаются, общаются, естественно, это все-таки требует доверительных отношений. А возникают они после того, как люди больше общаются, видят глаза друг друга», — отметил спикер.

Однако во взаимодействии между двумя странами не хватает возможности прямых авиаперелетов.

«Вы спросили, чего нам не хватает, — это прямые перелеты. Если бы были еще прямые авиаперелеты, то это тогда бы ускорило наш процесс», — заключил Николаев.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.