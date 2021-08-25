Во втором полугодии на борьбу с коронавирусом может потребоваться более 111 млрд рублей

Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) во втором полугодии 2021 года может быть выделено 111,4 млрд рублей для обеспечения помощи пациентам с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«По оценке фонда, финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на второе полугодие 2021 года составит 111,4 млрд рублей, в том числе в условиях круглосуточного стационара — 106,3 млрд рублей», — отмечается в данных Счетной палаты.

Сумма для необходимого финансирования формируется исходя из прогноза Минздрава РФ, согласно которому число случаев заражения коронавирусом в период с июля по декабрь 2021 года составит 3 млн 924,7 тыс. человек.

Из материалов Счетной палаты следует, что дополнительно потребуется 65,4 млрд рублей на оказание медицинской помощи застрахованным гражданам с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Потребуется также 55,9 млрд рублей на компенсацию оплаты труда работников, налогов и сборов, страховых взносов, оплаты коммунальных услуг, оплаты расходов, связанных с содержанием имущества в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией. В эфире прямой линии-2021 он заявил о том, что вакцинировался препаратом «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».