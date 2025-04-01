Во втором квартале Минлесхоз Татарстана благоустроит зоны отдыха в лесах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов проведут лесники Татарстана во втором квартале 2025 года. Будет создано около 2,4 тыс. километров новых противопожарных минерализованных полос и проведен уход за имеющимися минерализованными полосами общей протяженностью 4,8 тыс. километров.

«Кроме того, будут выполнены работы по строительству дорог противопожарного назначения протяженностью более 111 километров и их реконструкция на 426 километров. В планах благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, установка информационных стендов, аншлагов и щитов на противопожарную тематику», – рассказал заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

По его словам, охрана лесов от пожаров – приоритетное направление работы Министерства лесного хозяйства РТ. Комплекс мероприятий направлен на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с огнем.

Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда – целевой индикатор регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

С 2025 года в России реализуются обновленные национальные проекты, рассчитанные на период до 2030 года. Они касаются практически всех сфер.

В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия будет направлено 59 млрд рублей.