Во втором круге US Open сыграет четыре россиянки

28 и 29 марта в Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат США по теннису. Во второй круг турнира пробились четыре россиянки.

Двое из российских теннисисток выступят против своих бывших соотечественниц, сменивших гражданство.

Камилла Рахимова (51) выйдет на корт против 14-й ракетки мира Дарьи Касаткиной, которая сравнительно недавно, в апреле 2025 года, получила гражданство Австралии.

Анна Калинская (29 номер мирового рейтинга) сыграет против Юлии Путинцевой (38), выступавшей до 2012 года за Россию, а ныне за Казахстан.

Екатерина Александрова (13) поборется за выход в следующий круг с китаянкой Ван Синьюй (37). А Анастасия Захарова (103) сразится с уроженкой Германии Лаурой Зигемунд (52).

Турнир US Open проходит с 24 августа по 7 сентября 2025 г. на кортах Национального теннисного центра Билли Джин Кинг в Нью Йорке.

Напомним, прошлогодней победительницей турнира стала белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.