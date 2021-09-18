Во второй день голосования в Татарстане работали около 16 тыс. наблюдателей

Сегодня завершился второй день выборов депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва. За чистотой избирательного процесса 18 сентября следили более 16 тыс. наблюдателей. Также избирательные участки посетили иностранные эксперты. Об этом сообщил предселатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов депутатов Госдумы РФ в Татарстане. Отмечены были антиковидные меры, готовность членов избирательных комиссий, а также меры безопасности. Глава ЦИК Казахстана отметил широкое наблюдение за ходом голосования. Всего на избирательных участках работали более 16 тыс. наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса», — отметил он.

Кондратьев напомнил о том, что в Татарстане также работает Центр общественного наблюдения, где в режиме реального времени можно следить за процессом голосования на всех избирательных участках республики.