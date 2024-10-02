Во второй части сквера на Серова появится павильон СИБУРа

В 2025 году СИБУР планирует строительство павильона для круглогодичного использования в рамках второй очереди инклюзивного бульвара на улице Серова.

Многообразие и инклюзивность - один из приоритетов Стратегии в области устойчивого развития СИБУРа до 2025 г., который компания учитывает и при реализации своей программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Участие компании в первом в республике сквере, полностью адаптированном для людей с ограниченными возможностями - продолжение данной стратегии.

«Город с СИБУРом движется в одном направлении. Компания реализует проекты по оснащению городской среды инновационными решениями. Помимо основного функционала они транслируют ценность производимой продукции, возможность применения переработанного пластика. Вместе с яркими проектами по привитию зеленого образа жизни – это большой вклад в экологическое просвещение как молодого, так и взрослого населения города и республики», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Планируемый компанией многомодульный павильон площадью ~ 90 кв. м сочетает в себе прокат для велосипедов для маломобильных граждан и многофункциональное помещение-лекторий.

Экстерьер павильона будет выполнен из поликарбоната. В настоящее время компания активно развивает современные направления использования поликарбоната в различных областях применения. Павильон на улице Серова будет первым проектом компании, полностью выполненным из данного полимера - поликарбонатная панель с замковым креплением 40мм.

Поликарбонат незаменимый фасадный материал не только в плотной городской застройке, но и в природном ландшафте. Поликарбонат сочетает в себе характеристики, важные как для практического применения, так и для достижения эстетических целей:

- поликарбонат ударопрочный и пожаробезопасный, что позволяет избежать преждевременной деформации конструкций. Также он препятствует проникновению шумов.

- поликарбонат легко монтировать и поддерживать в надлежащем состоянии. Полупрозрачные панели обеспечивают приватность внутри здания и деликатно вписывают его в среду за счет визуальной легкости и переотражения окружающих объектов.

- эстетичность - панели из поликарбоната создают мягкое рассеянное освещение днем и сияют изнутри в темное время суток за счет подсветки.

Лекционная часть павильона предусматривает проведение образовательных программ про экологию, мастер-классов, приглашений внешних спикеров как для школьников, так и для взрослого населения жителей и гостей города. Также данная площадка может служить для города местом проведения городских мероприятий.

В текущем году завершилась реконструкция территории от мечети «Ярдэм» до водоема. Полностью открыть пространство планируется в 2025 г.