Во вторник жители и гости Казани смогут бесплатно посетить Нацмузей и Музей ИЗО РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 4 февраля, жители и гости столицы Татарстана смогут посетить музеи Казанского Кремля, Национальный музей РТ и Государственный музей изобразительных искусств РТ бесплатно. Акция традиционно проводится каждый вторник месяца.

Помимо собственно Национального музея Татарстана (ул. Кремлевская, д. 2), бесплатно посетить можно будет и его филиалы:

— Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, д. 10),

— Музей Е. А. Боратынского (ул. Горького, д. 25/28),

— Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, д. 58),

— Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Габдуллы Тукая, д. 74),

— Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Кремль, проезд Шейнкмана, д. 12),

— Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, д. 15),

— Музей Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, д. 35),

— Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Горького, д. 17, кв. 28),

— Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, д. 14),

— Музей Л. Н. Толстого (ул. Япеева, д. 15).

Бесплатным будет и посещение филиалов Музея ИЗО Татарстана (ул. Карла Маркса, д. 64): Галереи современного искусства (ул. Карла Маркса, д. 57) и Национальной художественной галереи «Хазинэ» (Казанский Кремль, Музейный комплекс «Хазинэ», 3-й подъезд).