Во вторник жители и гости Казани смогут бесплатно посетить Нацмузей и Музей ИЗО РТ
Завтра, 4 февраля, жители и гости столицы Татарстана смогут посетить музеи Казанского Кремля, Национальный музей РТ и Государственный музей изобразительных искусств РТ бесплатно. Акция традиционно проводится каждый вторник месяца.
Помимо собственно Национального музея Татарстана (ул. Кремлевская, д. 2), бесплатно посетить можно будет и его филиалы:
— Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, д. 10),
— Музей Е. А. Боратынского (ул. Горького, д. 25/28),
— Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, д. 58),
— Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Габдуллы Тукая, д. 74),
— Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Кремль, проезд Шейнкмана, д. 12),
— Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, д. 15),
— Музей Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, д. 35),
— Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Горького, д. 17, кв. 28),
— Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, д. 14),
— Музей Л. Н. Толстого (ул. Япеева, д. 15).
Бесплатным будет и посещение филиалов Музея ИЗО Татарстана (ул. Карла Маркса, д. 64): Галереи современного искусства (ул. Карла Маркса, д. 57) и Национальной художественной галереи «Хазинэ» (Казанский Кремль, Музейный комплекс «Хазинэ», 3-й подъезд).