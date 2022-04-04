Во вторник в Татарстане ожидаются сильный ветер, туман и метели

Сегодня вечером и завтра, 5 апреля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Поднимается ветер, прогнозируются метели, туман с ухудшением видимости. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, местами — до 24 м/с. Ночью и утром возможны снег, мокрый снег и кратковременные метели. На дорогах ожидается гололедица, снежная каша и заносы.

При метели видимость может ухудшиться до 500–1000 метров.

В ночные часы столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, местами опустятся до −10. Днем потеплеет до 2–7 градусов со знаком плюс.