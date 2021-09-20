В Казани откроется шестая по счету молельная комната в торговом центре

Завтра состоится открытие молельной комнаты в казанском ТРЦ «Тандем». Она станет шестым по счету помещением для верующих мусульман, обустроенном в торговых центрах столицы Татарстана.

Проект по созданию особых зон для верующих реализует Ассоциация предпринимателей-мусульман России при поддержке ДУМ РТ, сообщил ИА «Татар-информ» президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов.

Сейчас такие уголки для верующих уже оборудованы и открыты в торговых центрах KazanMall, «Мега», «Сувар плаза», «Порт» и «Караван». В дальнейшем проект планируется реализовать во всех крупных ТЦ Казани и распространить на другие города республики.

Инициатива по открытию молельных комнат в казанских торговых центрах в свое время была поддержана Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В церемонии открытия, которая начнется в 10 часов в ТРЦ «Тандем», примут участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, помощник Президента РТ – уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов.