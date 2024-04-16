Во встрече глав делегаций Игр БРИКС в Казани примут участие представители 35 стран

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В Казани стартовала встреча глав делегаций команд, которые выступят на играх БРИКС-2024. Всего в ней участвуют в основном в онлайн-формате представители 35 стран. Очно ознакомиться с инфраструктурой будущего турнира прибыли гости из шести государств: Бахрейна, ОАЭ, Венесуэлы, Азербайджана, Сербии и Конго.

«Мы поднимаем уровень проведения игр БРИКС до крупного международного события и проводим встречу глав делегаций. В течение трёх дней мы будем отвечать на всевозможные вопросы от представителей стран, которые приедут к нам в июне. Они будут касаться спортивных объектов, зон размещения, сервисов и так далее. Это будет своего рода тур по нашему городу. Люди, ответственные за проезд спортсменов к нам, получат все необходимые ответы», – рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Он подчеркнул, что Игры БРИКС в таком масштабе, как в Казани, пройдут впервые. Если раньше это были показательные выступления по нескольким видам спорта, то теперь они превратятся в крупный международный турнир, на который приедут более 4 тыс. спортсменов.

Сейчас на большинстве объектов, которые будут задействованы во время Игр, проводится реконструкция. Но Леонов заверил, что уже к маю все работы будут завершены.

После стартовой сессии представители команд отправились на первую экскурсию по деревне Универсиады, где будут размещены спортсмены. Им показали условия, в которых будут жить гости Игр, и ознакомили с соответствующей инфраструктурой. Затем они посетят и другие объекты, которые будут задействованы во время турнира.

Одним из глав делегаций, лично приехавших в Казань на встречу, стал заместитель министра спорта и молодежи Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо. Он заверил, что для его страны Игры БРИКС в Казани очень важны в разрезе укрепления отношений с объединением.

«Наша цель – это развитие отношений между Россией и Венесуэлой. Мы хотим вступить в БРИКС, а спорт – это как раз тот инструмент, который позволяет укрепить дружбу между странами. Попадание в альянс позволит нам расширить потенциал как экономический, так и политический. Мы во многом равняемся на Россию», – пояснил гость из Латинской Америки.

Из Венесуэлы в Казань приедут порядка 50 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта, заключил он.