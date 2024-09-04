Во всех школах Татарстана выберут новых лидеров детского самоуправления

В Татарстане стартовали ежегодные выборы председателей советов первых. Сначала они пройдут на уровне первичных отделений – школ, техникумов, колледжей. Вместе с командой единомышленников председатели на регулярной основе будут придумывать и реализовывать события, запускать акции и многое другое, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«„Совет первых“ — это детский орган самоуправления, который в прошлом году появился почти в 1 тыс. учебных заведениях республики. Такие детские органы самоуправления, с одной стороны, позволят детям и подросткам самостоятельно реализовывать инициативы на уровне своего учебного заведения и за его пределами. А с другой стороны, являются значимой поддержкой для руководства школ и колледжей. Советы уже сейчас осуществляют свою деятельность на постоянной основе. За год они стали важным этапом при формировании повседневной, системной деятельности „Движения первых“ на местах. Надеемся, что этой осенью у нас получится сформировать советы первых во всех 1,4 тыс. учебных заведениях Татарстана», — прокомментировал агентству помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

В этом году агитационная кампания пройдёт в новом формате. Чтобы стать кандидатом на пост председателя, до 11 сентября обязательно нужно зарегистрироваться на платформе «Другое дело» и собрать команду из 10 человек-единомышленников, поддерживающих кандидата, и зарегистрировать их.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.