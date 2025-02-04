Во всех школах РТ пройдут парламентские уроки «Святое дело – Родине служить!»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во всех школах Татарстана с 17 по 28 февраля пройдут парламентские уроки. Они будут посвящены объявленному в России Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема урока – «Святое дело – Родине служить!».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Через парламентский урок еще раз хотим показать важность бережного отношения и уважения к подвигу советского народа, показавшего пример самоотверженности, сплоченности и патриотизма», – заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с учителями истории и обществознания, педагогами средних общеобразовательных учреждений.

Он добавил, что такая работа в республике проводится, но ее нужно систематизировать. «С родителями и со школьниками нужно говорить на эту тему. Наша святая обязанность – сохранять историческую правду, передавать подрастающему поколению знания, ценности о значимости Победы», – убежден глава парламента.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, согласно статистике, по сравнению с 2015 годом количество ветеранов Великой Отечественной войны в республике уменьшилось с 81,1 тыс. до 9,3 тыс. человек. «Об этих людях нам всегда нужно помнить. Нужно приглашать их в школы, а также их детей и внуков, на встречи с учащимися», – отметил Председатель Госсовета.

Он подчеркнул, что школьники и сами могут внести личный вклад в сохранение памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. В частности, проявить заботу и внимание к ветеранам, навестить их, почтить память павших у Вечного огня, расширить экспозицию школьных музеев своими экспонатами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках парламентского урока с 3 февраля по 31 марта пройдут конкурсы творческих работ учащихся – детских рисунков, сочинений, эссе, видеороликов, школьных проектов и исследовательских работ, а также методических разработок педагогов.

«С вашей помощью нужно будет организовать в республике всероссийские акции „Диктант Победы“ 25 апреля, „Окна Победы“, „Письмо герою“. Активно развивается проект „Без срока давности“ о преступлениях нацистов, которые были совершены в отношении мирных жителей. Школьники должны об этом знать», – обратился Мухаметшин к педагогам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава парламента заметил, что вопрос формирования уважения к культурному, историческому прошлому и традициям России и Татарстана нашел свое отражение в республиканском законе «О патриотическом воспитании граждан в РТ». «Его надо знать и детям, и родителям», – рекомендовал он.

Актуальность темы парламентского урока этого года обусловлена и нынешней ситуацией, связанной с проведением специальной военной операции, продолжил Председатель Госсовета.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У героев тех лет достойные наследники, принимающие участие в зоне специальной военной операции, боевых действиях, совершающие подвиги. И мы их также должны чтить. В Татарстане действуют меры поддержки для участников СВО и их семей. И эти вопросы находятся под пристальным вниманием всех органов власти. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин», – сказал Мухаметшин.

Глава парламента напомнил, что татарстанцы оказывают помощь жителям Донбасса, регулярно направляя гуманитарные грузы. «Продукты питания, медикаменты, строительные материалы, технику отправляем. Наш многонациональный народ Татарстана принимает в этом активное участие. У нас добрый и понимающий народ. Поддерживаем участников СВО в законодательной части. В этом созыве парламента опираемся на практический опыт и экспертное мнение избранных депутатов Госсовета РТ – участников СВО», – сообщил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мухаметшин упомянул, что в сентябре в Татарстане пройдут выборы Раиса республики и 7,5 тыс. муниципальных депутатов. «Очень хочу, чтобы были представлены и учителя – наш передовой отряд, интеллигенция, разумные люди, несущие правду и истину в народ, что особенно важно для подрастающего поколения. Не оставайтесь безразличными к этому», – заключил он.

Парламентский урок – совместный проект Государственного Совета РТ, Министерства образования и науки РТ, Института развития образования. Он направлен на формирование политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников. Проект успешно реализуется с 2009 года. В этом году парламентский урок состоится уже в семнадцатый раз.